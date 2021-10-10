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Kaynak yaparken kendilerini ve hayvanları yakıyorlardı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kaynak yaparken kendilerini ve hayvanları yakıyorlardı

Muğla'nın Menteşe ilçesi Akçaova Mahallesinde ahırda tadilat yapılırken çıkan kıvılcımlar sonrası saman balyaları ve bazı büyükbaş hayvanların sırtlarında yanık oluştu.

MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Menteşe ilçesi Akçaova Mahallesinde ahırda tadilat yapılırken çıkan kıvılcımlar sonrası saman balyaları ve bazı büyükbaş hayvanların sırtlarında yanık oluştu.

Edinilen bilgiye göre, Akçaova Mahallesi Armutcuk mevkiinde Dursun Boz'a ait ahırda tadilat nedeniyle kaynak yapılırken çıkan kıvılcımlardan samanlar tutuştu. Muğla 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesinin ardından bölgeye Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Yangında 6 büyükbaş havyanın sırt bölgeleri yanarken, Dursun Boz ve oğlu inekleri kurtarmak isterken el ve yüz bölgesinde yanıklar oluştu. Baba oğulun ilk tedavileri 112 ambulans ekipleri tarafından yapıldı.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken soğutma çalışması yapıldı. Mal sahibi Dursun Boz yaklaşık 400 balya saman ve 20 çuval yemin zarar gördüğünü açıkladı. - MUĞLA

Kaynak yaparken kendilerini ve hayvanları yakıyorlardı

Kaynak yaparken kendilerini ve hayvanları yakıyorlardı

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