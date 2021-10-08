Kaymakamımız Bayram SAĞIR'a Ziyaretler - Haberler
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Kaymakamımız Bayram SAĞIR'a Ziyaretler

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Kaymakamımız Bayram SAĞIR'a Ziyaretler

Kaymakamımız Bayram Sağır'a Kapaklı Ziraat Bankası müdürü Aslı Toprak, Kapaklı Vakıf Bank müdürü Okay Ruslukçu, Kapaklı Ak Bank müdürü Apdurrahman Bıçakcı, Kapaklı Yapı Kredi Bankası müdürü Bilge Çengeloğlu akabinde İlçemiz Önceki dönem Emniyet müdürü Cemal Bahadır Murat, Kale Kilit fabrikası...

Kaymakamımız Bayram Sağır'a Kapaklı Ziraat Bankası müdürü Aslı Toprak, Kapaklı Vakıf Bank müdürü Okay Ruslukçu, Kapaklı Ak Bank müdürü Apdurrahman Bıçakcı, Kapaklı Yapı Kredi Bankası müdürü Bilge Çengeloğlu akabinde İlçemiz Önceki dönem Emniyet müdürü Cemal Bahadır Murat, Kale Kilit fabrikası İdari İşler müdürü Bilal Kökçü, Kapaklı Sakatlar Derneği Başkanı Hayati Çakan ve Dernek Yönetimi, Kapaklı Esnaf Kefalet Kooperatif Başkanı Hasan Dükanlı ve Yönetimi hayırlı olsun ziyaretinde bulundular. Kaymakamımız Bayram Sağır nazik ziyaretleri için misafirlerimize teşekkür etti.

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Haber: Kaymakamımız Bayram SAĞIR'a Ziyaretler - Haberler
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