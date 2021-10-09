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Kaymakam Yelek'ten güvenlik güçlerine ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Kaymakam Yelek'ten güvenlik güçlerine ziyaret

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, Kolludere Jandarma Karakol Komutanlığını ziyaret ederek bölgede görev yapan güvenlik güçlerine moral verdi.

BİTLİS (İHA) - BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, Kolludere Jandarma Karakol Komutanlığını ziyaret ederek bölgede görev yapan güvenlik güçlerine moral verdi.

İlçede terörle mücadele kapsamında önemli bir bölgede bulunan Kolludere Jandarma Karakol Komutanlığını ziyaret eden Kaymakam Yelek, İlçe Jandarma Komutan Vekili Jandarma Üsteğmen Mehmet Durmuş'tan karakol ve bölge hakkında bilgi aldı.

Kolludere Jandarma Karakol Komutanlığını gezen Kaymakam Yelek, görevli güvenlik güçleriyle görüşerek, yürüttükleri mücadelede gösterdikleri üstün başarıları nedeniyle teşekkürlerini iletip sohbet ederek onlara moral verdi. - BİTLİS

Kaymakam Yelek'ten güvenlik güçlerine ziyaret

Kaymakam Yelek'ten güvenlik güçlerine ziyaret

Kaymakam Yelek'ten güvenlik güçlerine ziyaret

Kaymakam Yelek'ten güvenlik güçlerine ziyaret

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Haber: Kaymakam Yelek'ten güvenlik güçlerine ziyaret - Haberler
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