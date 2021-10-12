Kaymakam Sülün ve Belediye Başkanı İnan, muhtarlarla buluştu - Haberler
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Kaymakam Sülün ve Belediye Başkanı İnan, muhtarlarla buluştu

AA / Sedat Kara - Haberler | Güncel
Kaymakam Sülün ve Belediye Başkanı İnan, muhtarlarla buluştu

Hayrabolu Kaymakamı Mehmet Sülün ve Belediye Başkanı Osman İnan, daire amirleri ve muhtarlarla bir araya geldi.

Hayrabolu Kaymakamı Mehmet Sülün ve Belediye Başkanı Osman İnan, daire amirleri ve muhtarlarla bir araya geldi.

Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, Kaymakam Sülün ve Belediye Başkanı İnan, mahalle muhtarlarının sorun ve taleplerini dinledi.

Muhtarların demokrasinin temel taşı olduğunu belirten Kaymakam Sülün "Muhtarlarımız, vatandaşlarımız ile devletin arasında köprüdür. Halkımızın günün 24 saatinde kapılarını çaldığı, güvendikleri kişilerdir. Kaymakamlar olarak birlikte hizmet ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz." dedi.

Belediye Başkanı İnan da ilçedeki tüm mahallelerinin sorunlarına hakim olduğunu söyledi.

Sorunların çözümü için el birliğiyle çalışacaklarını ifade eden İnan, şunları kaydetti:

"Mahallelerimizdeki sorunları, sıkıntıları, halkımızın bizlerden taleplerini ilk olarak elimiz, kolumuz, kulağımız ve gözümüz olan muhtarlarımızdan öğreniyoruz. Kapılarımız da, gönlümüz de sizlere sonuna kadar açıktır. Hizmetlerimizin halka ulaşmasında köprü vazifesi gören muhtarlarımızla birlikte çözüm odaklı hizmet anlayışını sürdürerek ilçemize ve burada yaşayan güzel insanlara daha güzel hizmetler sunacağız."

Kaymakam Sülün ve Belediye Başkanı İnan, muhtarlarla buluştu

AA / Sedat Kara - Son Dakika Haberleri
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