Kaymakam Asım Solak, Aile Destek Merkezini ziyaret etti
Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, Aile Destek Merkezine (ADEM) ziyarette bulundu.
BAŞKALE, VAN (AA) - Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, Aile Destek Merkezine (ADEM) ziyarette bulundu.
Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Müdürlüğü bünyesindeki merkeze gelen Solak, çalışmalar hakkında görevlilerden bilgi aldı.
10 eğitmenin çeşitli alanlarda verdiği eğitimlere katılan 150 kursiyerle bir araya gelen Solak, başlatılan kurslara yönelik desteğin her zaman devam edeceğini söyledi.