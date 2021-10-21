Kaymakam Saygın'dan 105 yaşındaki Hacula nineye ziyaret

KARATAŞ, ADANA (AA) - Kemalpaşa Kaymakamı Mehmet Faruk Saygın, Kaya köyünde yaşayan 105 yaşındaki Hacula Karataş'ı evinde ziyaret etti.

Kaymakam Saygın ziyarette, eşi vefat etmiş ve çocuklarıyla birlikte yaşayan 105 yaşındaki Karataş ile bir süre sohbet etti.

Hacula Karataş'a istek ve ihtiyacı olup olmadığını soran Saygın, devlet olarak her zaman yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşların yanında olduklarını söyledi.

Ziyarette Saygın, Karataş'a doğum belgesini hediye etti.