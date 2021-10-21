Kaymakam Özderin trafik denetiminde - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kaymakam Özderin trafik denetiminde

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kaymakam Özderin trafik denetiminde

Balıkesir'in Havran Kaymakamı Enver Özderin, jandarma ve polisin uygulama noktalarında yapılan kontrollere katılarak, sürücülerin kurallara uymaları konusunda uyardı.

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Havran Kaymakamı Enver Özderin, jandarma ve polisin uygulama noktalarında yapılan kontrollere katılarak, sürücülerin kurallara uymaları konusunda uyardı.

Kontrol noktalarında Emniyet Müdürü İlhan Çakır ve İlçe Jandarma Komutanı Süleyman Kılıç'tan çalışmalar hakkında bilgiler alan Kaymakam Özderin'i gören sürücü ve vatandaşlar arasında hoş sohbetlerde gerçekleşti.

Kaymakam Enver Özderin, trafikte yayaların önceliğini tanıma, maske kullanımı, belirtilen hız sınırlamasına riayet etme, emniyet kemeri kullanma, telefon veya benzeri iletişim araçlarının trafikte kullanılmaması, trafik ışıklarına uyulması ve fazla yolcu almamaları konularına sürücülerin dikkat etmelerini istedi.

İncelemeler sonrası açıklama yapan Kaymakamı Enver Özderin, "Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için polis ve jandarma ekibi arkadaşlarımız aralıksız çalışmalarını sürdürüyor. Biz de onların bu çalışmalarını yerinde gördük. Vatandaşlarımızın da trafik kurallarına uymalarını ve görevli arkadaşlarımıza da yardımcı oldukları görünce çok memnun oldum" dedi. - BALIKESİR

Kaymakam Özderin trafik denetiminde

Kaymakam Özderin trafik denetiminde

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Yaylaya giden vatandaşlar gördü! Bıçakladıktan sonra ağaçların arasına atıp kaçmışlar

Yaylaya giden vatandaşlar gördü! Bıçakladıktan sonra ağaçların arasına atıp kaçmışlar

 Tavuk kümesi tartışması kanlı bitti! Kuzeninin kurşun yağdırdığı adamdan acı haber

Tavuk kümesi tartışması kanlı bitti! Kuzeninin kurşun yağdırdığı adamdan acı haber
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title