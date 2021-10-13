Kaymakam Güldoğan'dan kurum ziyaretleri

Merzifon Kaymakamı Ali Güldoğan, ilçedeki kurum ziyaretlerine devam ediyor.

Gençlik Merkezi, Halk Eğitim Merkezi ile Yükseköğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu Merzifon Yurt Müdürlüğünü ziyaret eden Kaymakam Güldoğan, çalışmalar hakkında kurum müdürlerinden bilgi aldı.

Kurumların genel yapısı, personel durumu, yürütülen iş ve işlemler ile ilgili kurum müdürlerinden brifing alan Kaymakam Güldoğan, vatandaşlara en iyi hizmetin verilebilmesi için gayretli çalışmaların devam etmesini istedi.

Merzifon'u daha iyi yerlere getirmek için yoğun mesai harcayacaklarını ifade eden Güldoğan, vatandaş odaklı kamu hizmeti prensibini esas alarak adalet, tarafsızlık, insan haklarına dayalı, ekip ruhu, hakkaniyeti üstün tutan, hesap verebilir, şeffaf bir yönetim anlayışı içinde görev yaptıklarını kaydetti.