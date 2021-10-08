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Kaymakam Görmüş'ten, Türkiye Satranç Şampiyonasında ikinci olan öğrenciye hediye

AA / Şeyhmus Adsız - Haberler | Güncel
Kaymakam Görmüş'ten, Türkiye Satranç Şampiyonasında ikinci olan öğrenciye hediye

Mazıdağı Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Görmüş, Türkiye Satranç Şampiyonasında ikinci olan Demhat Zerey'e (11) çeşitli hediyeler verdi.

Mazıdağı Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Görmüş, Türkiye Satranç Şampiyonasında ikinci olan Demhat Zerey'e (11) çeşitli hediyeler verdi.

Kaymakam Görmüş, Zerey'i makamında ağırlayarak, başarılarının devamını diledi.

Zerey'e hediyeler veren Görmüş, ilçeden Türkiye ikincisinin çıkmasının kendilerini memnun ettiğini söyledi.

Görmüş, "İnşallah bu diğer öğrenciler için de örnek teşkil eder. Bu konuda daha iyi başarılara ulaşacağımıza inanıyorum. Gençlerimizin başaramayacağı şey yoktur." dedi.

AA / Şeyhmus Adsız - Son Dakika Haberleri
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