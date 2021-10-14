Kayıp şahsın cansız bedenine ulaşıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayıp şahsın cansız bedenine ulaşıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kayıp şahsın cansız bedenine ulaşıldı

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde önceki akşam kaybolan şahsın cansız bedenine ulaşıldı.

ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde önceki akşam kaybolan şahsın cansız bedenine ulaşıldı.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Hacıgelen köyünde ikamet eden Mehmet Emin Şahin (67), önceki gün akşam saatlerinde koyunlarına bakmak için çıktıktan sonra tekrar eve gelmeyince, ailesi durumu jandarmaya bildirmişti.

Son olarak Koru Hacıgelen köyünün Koru Mahallesi'nde görülen Mehmet Emin Şahin için İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ile AKUT Arama Kurtarma Derneği ekipleri ve vatandaşlar arama başlatmıştı.

Talihsiz adamın cansız bedenine bugün akşam saatlerinde ulaşıldı. - ÇANAKKALE

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahmut Özer Devlet Bahçeli Binali Yıldırım İbrahim Aydemir Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Edis Seda Sayan Amelia Hamlin Mehmet Ali Erbil
Spor Cristiano Burak Yılmaz Abdullah Avcı Sergen Yalçın Hamit Altıntop
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Meral Akşener
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kayıp şahsın cansız bedenine ulaşıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.10.2021 19:19:09. #1.17#