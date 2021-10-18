Kayganlaşan yolda kayan otomobil Tır dorsesine çarptı: 1 yaralı - Haberler
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Kayganlaşan yolda kayan otomobil Tır dorsesine çarptı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kayganlaşan yolda kayan otomobil Tır dorsesine çarptı: 1 yaralı

Tokat'ın Niksar ilçesinde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil karşı yönden gelen Tır dorsesine çarptı, bir kişi yaralandı.

TOKAT (İHA) - Tokat'ın Niksar ilçesinde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil karşı yönden gelen Tır dorsesine çarptı, bir kişi yaralandı.

Niksar-Ünye çevre yolunda meydana gelen kazada, H.K. idaresindeki 31 ADP 663 plakalı Ford marka otomobil, yokuş aşağı inerken havanında yağışlı olmasından dolayı sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrularak karşı yönden gelen N.T. idaresindeki 61 K 9019 plakalı Tır'ın dorsesine çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil yol kenarına savrulurken sürücü yaralandı. Sürücü olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından Niksar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. - TOKAT

Kayganlaşan yolda kayan otomobil Tır dorsesine çarptı: 1 yaralı

Kayganlaşan yolda kayan otomobil Tır dorsesine çarptı: 1 yaralı

Kayganlaşan yolda kayan otomobil Tır dorsesine çarptı: 1 yaralı

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