Kavgayı ayırırken yediği Osmanlı tokadıyla neye uğradığını şaşırdı! O anlar kamerada

Dün akşam Yenişehir ilçesi Ofis semtinde meydana gelen olayda iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgayı ayırmaya çalışan bir kişi, yediği tokatla neye uğradığını şaşırdı.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Talihsiz adam olayın ardından yere düşerken, haber verilmesi üzerine olay yerine güvenlik güçleri sevk edildi. Kavga polisin araya girmesi ile son bulurken, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri