Kavgayı ayırırken yediği Osmanlı tokadıyla neye uğradığını şaşırdı! O anlar kamerada
Diyarbakır'da iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmaya çalışan şahıs, yediği tokatla neye uğradığını şaşırdı.
Dün akşam Yenişehir ilçesi Ofis semtinde meydana gelen olayda iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgayı ayırmaya çalışan bir kişi, yediği tokatla neye uğradığını şaşırdı.
O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA
Talihsiz adam olayın ardından yere düşerken, haber verilmesi üzerine olay yerine güvenlik güçleri sevk edildi. Kavga polisin araya girmesi ile son bulurken, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri