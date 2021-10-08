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Kavak'tan kısa kısa

AA / Mustafa Günay - Haberler | Güncel
Kavak'tan kısa kısa

Kavak İlçesinde düzenlenen kan bağışı kampanyasında 135 ünite kan bağışı kabul edildi.

Kavak İlçesinde düzenlenen kan bağışı kampanyasında 135 ünite kan bağışı kabul edildi.

Soğuksu Mahallesi'nde konuşlandırılan Türk Kızılay kan bağışı otobüsüne başvuruda bulunan Kaymakam Ömer Saygılı, Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ali Rıza Yıldız, Kavak Asayiş Bölük Komutanı Teğmen Furkan Göktürk, İlçe Sağlık Müdürü Abdulkadir Koçoğlu, kan bağışında bulunarak kampanyaya destek oldu.

Kaymakam Saygılı AA muhabirine, düzenledikleri kan bağışı kampanyasından olumlu sonuç aldıklarını söyledi.

Samsun Valiliği himayesinde başlatılan "Samsun Kan Bağışlıyor Hedef 5555 Kan Bağışı" kampanyası kapsamında düzenlenen kan bağışı kampanyasını, vatandaşlardan gelen yoğun ilgi üzerine 2 güne çıkarttıklarını belirten Saygılı, "Kampanyada belirlediğimiz hedefe ulaştık. Kampanyamıza jandarmamızdan, polis memurlarımızdan, daire amirlerimizden, öğretmenlerimizden, din görevlilerimizden ve vatandaşlarımızdan yoğun ilgi geldi. Herkese teşekkür ediyorum. Artık bir ünite kanın dahi çok önemli olduğunu ve kanın hayat kurtarılmasına vesile olduğunu biliyoruz." dedi.

Türk Kızılay ekip başkanı Çağlar Aydın da kan bağışında bulunmak için 175 kişinin müracaatta bulunduğunu, sağlık durumu uygun 135'inden bağışı kabul ettiklerini kaydetti.

Kavak'ta Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinliği

Kavak İlçesinde Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla tanışma ve kaynaşma programı düzenlendi.

İlçe Müftülüğü, Diyanet-Sen ve Türk Diyanet Vakıf-Sen iş birliğinde Çakallı bölgesindeki tesiste gerçekleştirilen programa Kaymakam Ömer Saygılı, Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, Müftü Yakup Belen ve din görevlileri katıldı.

Kur'an tilavetiyle başlayan programın ardından Diyanet-Sen Kavak İlçe Başkanı İlhan Özkan, açılış konuşmasını yaptı.

Kaymakam Saygılı, burada yaptığı konuşmada, camilerin İslam'ın insanlığa indirilişinden bu yana çok önemli fonksiyonlar üstlendiğini söyledi.

Din görevlilerinin de camilerde bu önemli mana ve değerleri kazanmaya vesile olduğunu dile getiren Saygılı, "Din görevlilerimiz, insanlar arasında hiçbir ayrım yapmadan, mezhebine, eğitimine, kültürüne ve cinsiyetine bakmaksızın toplumun her kesimine eşit mesafede yaklaşarak dini ihtiyaçların giderilmesine öncülük etmektedir." diye konuştu.

Program, Saygılı'nın, emekli olan Sadık Barış Mescidi imam hatibi Hüseyin Sarıoğlu'na plaket, Vefa Sosyal Destek Grubu'nda görev din görevlilerine de başarı belgesi vermesinin ardından sona erdi.

Kavak'tan kısa kısa

Kavak'tan kısa kısa

Kavak'tan kısa kısa

Kavak'tan kısa kısa

AA / Mustafa Günay - Son Dakika Haberleri
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