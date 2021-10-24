KARTAL MEYDANI'NDA İŞÇİ MİTİNGİ

İŞÇİLER, Kartal Meydan'da 'İşçi ve Emekçi Mitingi' düzenledi. Çok sayıda siyasi parti, sivil toplum kuruluşu ve İşçi sendikası üyeleri, slogan atarak ellerinde pankartlarla Savarona Caddesi'nde bir araya gelerek, kortejler halinde miting alanına yürüdü. Miting alanına girmek isteyen bazı işçiler, taşıdıkları bir pankart nedeniyle emniyet güçleriyle sözlü tartışma yaşadı. Mitingde yapılan konuşmaların ardından, gruplar dağıldı.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri