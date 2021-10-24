KARTAL MEYDANI'NDA İŞÇİ MİTİNGİ - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

KARTAL MEYDANI'NDA İŞÇİ MİTİNGİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İŞÇİLER, Kartal Meydan'da 'İşçi ve Emekçi Mitingi' düzenledi.

İŞÇİLER, Kartal Meydan'da 'İşçi ve Emekçi Mitingi' düzenledi. Çok sayıda siyasi parti, sivil toplum kuruluşu ve İşçi sendikası üyeleri, slogan atarak ellerinde pankartlarla Savarona Caddesi'nde bir araya gelerek, kortejler halinde miting alanına yürüdü. Miting alanına girmek isteyen bazı işçiler, taşıdıkları bir pankart nedeniyle emniyet güçleriyle sözlü tartışma yaşadı. Mitingde yapılan konuşmaların ardından, gruplar dağıldı.

KARTAL MEYDANI'NDA İŞÇİ MİTİNGİ

KARTAL MEYDANI'NDA İŞÇİ MİTİNGİ

KARTAL MEYDANI'NDA İŞÇİ MİTİNGİ

KARTAL MEYDANI'NDA İŞÇİ MİTİNGİ

KARTAL MEYDANI'NDA İŞÇİ MİTİNGİ

KARTAL MEYDANI'NDA İŞÇİ MİTİNGİ
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title