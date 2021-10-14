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Kartal'da otomobil bariyerlere ok gibi saplandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kartal'da otomobil bariyerlere ok gibi saplandı Kartal'da sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği otomobil bariyerlere girdi.

Kartal'da otomobil bariyerlere ok gibi saplandı

İSTANBUL - Kartal'da sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği otomobil bariyerlere girdi. Otomobilin bariyerlere ok gibi saplandığı kazada bariyer aracın ön kaputundan grip bagaj kapısından çıktı.

Kartal'da TEM otoyolu bağlantı yolunda meydana gelen kazada, ticari araç sürücüsü direksiyon kontrolü kaybederek bariyerlere girdi. Bariyerler aracın ön kaputundan girip bagaj kapısından çıktı. Kazada can kaybı olmazken, sürücü kazayı hafif yaralı olarak atlattı . Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye ulaştırdı. Kazadan dolayı bir süre aksayan trafik, polis ekiplerince kontrol altına alındı.

Kartal'da otomobil bariyerlere ok gibi saplandı

Kartal'da otomobil bariyerlere ok gibi saplandı

Kartal'da otomobil bariyerlere ok gibi saplandı

Kartal'da otomobil bariyerlere ok gibi saplandı
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