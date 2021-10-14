Kars'ta otomobil yayalara çarptı, 3 kişi yaralandı - Haberler
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Kars'ta otomobil yayalara çarptı, 3 kişi yaralandı

AA / Cüneyt Çelik - Haberler | Güncel
Kars'ta otomobil yayalara çarptı, 3 kişi yaralandı

Kars'ta kontrolden çıkan otomobilin kaldırımdaki öğrencilere çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

KARS (AA) - Kars'ta kontrolden çıkan otomobilin kaldırımdaki öğrencilere çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Arda Deniz B. yönetimindeki 43 AV 100 plakalı otomobil, Kafkas Üniversitesi (KAÜ) yerleşkesinde bulunan Prof. Dr. Abamüslüm Güven Stadyumu önünde kontrolden çıkarak kaldırımda yürüyen 2 öğrenciye çaptı.

Takla atarak ters dönen otomobilin sürücüsü ile Kafkas Üniversitesi öğrencisi E.B ve G.C, yaralandı.

Kazayı gören diğer öğrenciler durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Arda Deniz B'yi Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesi'ne, E.B. ve G.C'yi ise Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

KAÜ Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Engin Kılıç, yaralı öğrencileri hastanede ziyaret ederek durumları hakkında bilgi aldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

AA / Cüneyt Çelik - Son Dakika Haberleri
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