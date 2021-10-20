Kargo paketinden boks eldivenine gizlenmiş uyuşturucu çıktı

GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane'de, kargoyla gönderilen paketteki boks eldivenine gizlenen uyuşturucu bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan kargo aracılığıyla Gümüşhane'ye uyuşturucu gönderileceği bilgisine ulaştı.

Söz konusu kargo firmasına giderek kontrollerde bulunan polis, narkotik madde arama köpeği "Alex"in tepki verdiği paketi takibe aldı.

Ekipler, paketi teslim alan M.A.K. ve E.T'yi ikametleri girişinde yakaladı.

Pakette yapılan incelemede, boks eldiveni içerisine gizlenmiş 21,77 gram metamfetamin ele geçirildi.

Uyuşturucuyu gönderdiği değerlendirilen ve İstanbul'dan kente gelen M.O. da gözaltına alındı.

Zanlıların ikametlerindeki aramada, toplam 0,80 gram metamfetamin ve uyuşturucu içiminde kullanılan 3 aparat ile bir ruhsatsız silah bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.