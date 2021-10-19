Karaman İl İstihdam Kurulu olağan toplantısı gerçekleştirildi
Karaman İl İstihdam Kurulunun 2021 yılı Ekim ayı 4. olağan toplantısı Vali Mehmet Alpaslan Işık başkanlığında gerçekleştirildi.
KARAMAN (AA) - Karaman İl İstihdam Kurulunun 2021 yılı Ekim ayı 4. olağan toplantısı Vali Mehmet Alpaslan Işık başkanlığında gerçekleştirildi.
Valilik Yunus Emre Toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Denetim Kurulu Raporu kurula sunuldu.
Sonra bir önceki toplantıda alınan kararların gerçekleşme durumu, İl Sağlık Müdürlüğünün yükseköğrenimde sağlık alanında eğitim gören öğrencilerin uygulamalı dersleriyle ilgili 3308 sayılı mesleki eğitim kanunu bağlamındaki gündem önerisi ve milli eğitim şurası ile ilgili konular ele alındı.
Vali Işık'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Belediye Başkanı Savaş Kalaycı ve kurulun diğer üyeleri katılırken toplantı görüş ve temennilerin ardından sona erdi.
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