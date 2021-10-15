Karadağ'da 'To Be Secure (2BS)' Forumu başladı - Haberler
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Karadağ'da "To Be Secure (2BS)" Forumu başladı

AA / Lejla Biogradlija - Haberler | Güncel
Karadağ'da

Karadağ'ın Budva şehrinde bu yıl 11'incisi düzenlenen "To Be Secure (2BS)" Forumu, Karadağ ve bölge ülkelerden yetkililerin katılımıyla başladı.

Karadağ'ın Budva şehrinde bu yıl 11'incisi düzenlenen "To Be Secure (2BS)" Forumu, Karadağ ve bölge ülkelerden yetkililerin katılımıyla başladı.

Karadağ Atlantik Konseyince "Batı Balkanlar'ın NATO'ya Bakışı" sloganıyla düzenlenen forumun açılışına katılan Karadağ Atlantik Konseyi Başkanı Savo Kenter, Karadağ'ın Avrupa Birliği (AB) ile tüm fasılları tamamlayacak güçte bir hükümete sahip olması gerektiğini belirterek, ülkenin birkaç yılda AB üyesi olması temennisinde bulundu.

NATO üyesi Karadağ'ın içişlerine başka ülkeleri karıştırmamasının öncelik olduğunu vurgulayan Kenter, "Ne Sırbistan ne Rusya ne Çin ne de başka bir ülke." ifadesini kullandı.

Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic de mevcut hükümetin "işlevsiz" olduğu değerlendirmesinde bulunarak, "Mecliste çok fazla Sırp dünyasından temsilci var. Hükümetin bir an önce değişmesi gerektiği kanaatindeyim." diye konuştu.

ABD'nin Podgorica Büyükelçisi Judy Rising Reinke ise Karadağ'da yaşanan bazı bölünmelerden endişe duyduklarına işaret ederek, yolsuzluk ve organize suçla mücadelenin önemini belirtti.

Karadağ'da To Be Secure (2BS) Forumu başladı

Karadağ'da To Be Secure (2BS) Forumu başladı

Karadağ'da To Be Secure (2BS) Forumu başladı

AA / Lejla Biogradlija - Son Dakika Haberleri
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