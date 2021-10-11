Karabük'te iki katlı ev alevlere teslim oldu - Haberler
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Karabük'te iki katlı ev alevlere teslim oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Karabük'te iki katlı ev alevlere teslim oldu

Karabük'ün Eflani ilçesinde çıkan yangında üç kardeşe ait iki katlı ev kullanılamaz hale geldi.

KARABÜK (İHA) - Karabük'ün Eflani ilçesinde çıkan yangında üç kardeşe ait iki katlı ev kullanılamaz hale geldi.

Olay, ilçeye bağlı Hacıağaç Köyü Gökçeoğlu Mahallesinde meydana geldi. Kazım Güner, Recep Güner ve Fahri Güner isimli kardeşlere ait iki katlı evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri fark eden köylüler durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Ekipler yangının çıkışı ile ilgili inceleme başlatırken, iki katlı ev kullanılmaz hale geldi. Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul yangın bölgesine gelerek incelemelerde bulundu. - KARABÜK

Karabük'te iki katlı ev alevlere teslim oldu

Karabük'te iki katlı ev alevlere teslim oldu

Karabük'te iki katlı ev alevlere teslim oldu

Karabük'te iki katlı ev alevlere teslim oldu

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Haber: Karabük'te iki katlı ev alevlere teslim oldu - Haberler
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