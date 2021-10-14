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Kara yollarında durum

AA / Mustafa Çalkaya - Haberler | Güncel
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

KAHRAMANKAZAN, ANKARA (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Tem Otoyolu'nun Hendek-Gümüşova kavşaklarındaki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle İstanbul istikameti 22.00-06.00 saatlerinde kesimler halinde trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Aydın- Muğla yolunun 6-8. kilometrelerinde Çiftlikköy Kavşağı yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 36-40. kilometrelerinde İmrendi Alt Geçidi yapım çalışmaları dolayısıyla her iki istikamet trafiğe kapatılarak, sürücüler servis yollarına yönlendiriliyor.

Çeşmeli-Mersin-Tarsus Otoyolu'nun Serbest Bölge bağlantı yolu mevkisinde onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Edirne-İstanbul yolunun 36-38. kilometrelerindeki (Çorlu Havalimanı kesimi) üstyapı çalışmaları sebebiyle İstanbul yönü trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Kayseri-Niğde yolunun 36-43. kilometrelerindeki yapım ve üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Trabzon-Rize yolunun 43. kilometresindeki Çamburnu Tüneli'nde yapılacak elektrik sistemi bakım ve onarım çalışması nedeniyle saat 17.00'ye kadar ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanacak.

Artvin-Erzurum yolunun 5-38. kilometrelerinde şev temizliği ve çelik ağ uygulama çalışmaları sebebiyle saat 18.00'e kadar ulaşım tek şeritten kontrollü devam edecek.

Seydişehir-Akseki yolunun 21-37. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Bartın-Kurucaşile yolunun 23-25. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

AA / Mustafa Çalkaya - Son Dakika Haberleri
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