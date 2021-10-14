Kaptan Kirk'ü oynayan Shatner uzay yolculuğu yaptı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kaptan Kirk'ü oynayan Shatner uzay yolculuğu yaptı

Deutsche Welle - Haberler | Yaşam
Kaptan Kirk'ü oynayan Shatner uzay yolculuğu yaptı

Ünlü bilim kurgu dizisi Uzay Yolu'nda Kaptan Kirk'ü canlandıran William Shatner uzay yolculuğu yaptı.

Ünlü bilim kurgu dizisi Uzay Yolu'nda Kaptan Kirk'ü canlandıran William Shatner uzay yolculuğu yaptı.Tüm dünyada geniş bir hayran kitlesi bulunan kült bilim kurgu dizisi Uzay Yolu'nun başrolünü üstlenen aktör William Shatner uzay yolculuğu yaptı. Dizide Kaptan Kirk karakterini canlandıran Shatner'in seyahati yaklaşık 11 dakika sürdü. Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un havacılık ve uzay şirketi Blue Origin'in düzenlediği seyahat, canlı olarak da yayınlandı.

Shatner ve diğer üç uzay turisti ABD'nin Batı Teksas kentinden fırlatılan bir kapsülle yeryüzünden yaklaşık 106 kilometre yüksekliğe çıktı. Burada yaklaşık 11 dakika kalan kapsül, daha sonra paraşütle yeniden Teksas çölüne indi. Uzay turistleri burada alkışlar ve şampanya ile karşılandı. Kapsülden çıktıktan sonra gözyaşlarını tutamayan Shatner "İnanılmazdı" dedi. Shatner, kendisini karşılayanlar arasında olan Bezos'a "Bana verdiğiniz olabilecek en içten deneyim. Biraz evvel olanla ilgili o kadar çok duyguyla doluyum ki. Umarım bundan hiç çıkmam" dedi.

Mavi gökyüzünden karanlık uzaya çıkmanın kendisini şaşkınlığa uğrattığı belirten 90 yaşındaki Kanadalı aktör "Ölüm de acaba böyle bir şey mi?" ifadelerini kullandı. Shatner bu seyahatle birlikte şimdiye kadar uzaya giden en yaşlı insan da oldu.

Kaptan James T. Kirk ve İkinci Kaptan Mr. Spock tarafından kumanda edilen yıldızlararası uzay gemisi Atılgan ve mürettebatının maceralarını anlatan Uzay Yolu, 1966 yılında NBC televizyonunda gösterime girmişti.

AFP/ EC, JD

(c)

Deutsche Welle - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Ozan Tufan Meral Akşener
Magazin Zeynep Bastık Demet Akalın Işıl Sergen
Spor
Tüm Haberler Hava Durumu Şans Oyunları Bekir Pakdemirli Lewis Hamilton
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kaptan Kirk'ü oynayan Shatner uzay yolculuğu yaptı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.10.2021 14:28:11. #1.13#