KANDİLİMİZ MÜBAREK OLSUN

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, Mevlid Kandili nedeniyle kutlama mesajı yayınladı.

RAHMET VE MAĞFİRET

Başkan Babaoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi; "Cihana rahmet olarak dünyaya gelen sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed'in(S. A. V. ) doğduğu gece olan bu mübarek geceyi idrak etmenin mutluluğu içerisindeyiz. Peygamber Efendimizin örnek hayatı ve davranışlarından dürüstlüğü, zayıf ve muhtaçlara yardım etmeyi, yetim ile kimsesiz çocuklara kol kanat germeyi, yararlı insan olmayı hayatımız boyunca kendimize prensip edinmeliyiz. Ülkemizin ve milletimizin her zamankinden daha çok birliğe, beraberliğe ve kardeşliğe ihtiyaç duyduğu bu günlerde mübarek geceleri birer fırsat olarak değerlendirmeli, af ile mağfiret kapılarının sonuna kadar açıldığı bu manevi günlerde yaşlılarımızın, hastalarımızın, eş-dost ve akrabalarımızın gönüllerini hoş tutmalıyız. Bu manevi gecenin, ruhlarımızın huzur bulmasına, feraha ermesine vesile olması dileklerimle Türk İslam Aleminin ve Hendekli hemşehrilerimin Mevlid kandillerini kutlar, hayırlara vesile olmasını dilerim" diye konuştu.

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