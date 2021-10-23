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Kamu Başdenetçisi Malkoç, MAÜ'yü ziyaret etti

AA / Şahin Seçen - Haberler | Güncel
Kamu Başdenetçisi Malkoç, MAÜ'yü ziyaret etti

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Mardin Artuklu Üniversitesini (MAÜ) ziyaret etti.

ARTUKLU, MARDİN (AA) - Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Mardin Artuklu Üniversitesini (MAÜ) ziyaret etti.

Malkoç, Vali Mahmut Demirtaş, Kamu Denetçileri Fatma Benli, Sadettin Kalkan, Arif Dülger ve Celile Özlem Tuncak ile Rektör Prof. Dr. İbrahim Özcoşar'a ziyarette bulundu.

???????Özcoşar, Malkoç'u üniversitede ağırladıkları için mutlu olduğunu belirtti.

AA / Şahin Seçen - Son Dakika Haberleri
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