Kamu Başdenetçisi Malkoç, MAÜ'yü ziyaret etti
AA / Şahin Seçen - Haberler | Güncel
Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Mardin Artuklu Üniversitesini (MAÜ) ziyaret etti.
ARTUKLU, MARDİN (AA) - Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Mardin Artuklu Üniversitesini (MAÜ) ziyaret etti.
Malkoç, Vali Mahmut Demirtaş, Kamu Denetçileri Fatma Benli, Sadettin Kalkan, Arif Dülger ve Celile Özlem Tuncak ile Rektör Prof. Dr. İbrahim Özcoşar'a ziyarette bulundu.
???????Özcoşar, Malkoç'u üniversitede ağırladıkları için mutlu olduğunu belirtti.
AA / Şahin Seçen - Son Dakika Haberleri