KALDIRIMDAN GİDEN TAKSİCİ, YAYAYA KORNA ÇALARAK YOL İSTEDİ - Haberler
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KALDIRIMDAN GİDEN TAKSİCİ, YAYAYA KORNA ÇALARAK YOL İSTEDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TEM Otoyolu Hadımköy bağlantısında kaldırımdan ilerleyen taksici, önüne çıkan yayadan korna çalarak yol istedi.

ESENYURT, İSTANBUL (DHA) - TEM Otoyolu Hadımköy bağlantısında kaldırımdan ilerleyen taksici, önüne çıkan yayadan korna çalarak yol istedi.

Olay, sabah saatlerinde TEM Otoyolu Hadımköy bağlantısı Esenyurt mevkiinde yaşandı. Yoğun trafiği gören taksi sürücüsü, aracı kaldırıma çıkararak ilerlerdi. Taksi bir süre kaldırımda ilerledi. Bu sırada kaldırımda ilerleyen bir kişi taksinin önüne çıktı. Taksici korna çalarak yol istedi. Neye uğradığını şaşıran kişi taksiye yol verdi. Kendisine gösterilen tepkilere aldırış etmeyen taksici yoluna devam etti. O anlar ise başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

KALDIRIMDAN GİDEN TAKSİCİ, YAYAYA KORNA ÇALARAK YOL İSTEDİ

KALDIRIMDAN GİDEN TAKSİCİ, YAYAYA KORNA ÇALARAK YOL İSTEDİ

KALDIRIMDAN GİDEN TAKSİCİ, YAYAYA KORNA ÇALARAK YOL İSTEDİ

KALDIRIMDAN GİDEN TAKSİCİ, YAYAYA KORNA ÇALARAK YOL İSTEDİ

KALDIRIMDAN GİDEN TAKSİCİ, YAYAYA KORNA ÇALARAK YOL İSTEDİ

KALDIRIMDAN GİDEN TAKSİCİ, YAYAYA KORNA ÇALARAK YOL İSTEDİ
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Haber: KALDIRIMDAN GİDEN TAKSİCİ, YAYAYA KORNA ÇALARAK YOL İSTEDİ - Haberler
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