Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı - Haberler
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Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı

AA / İzzet Mazı - Haberler | Güncel
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı.

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Tanır Mahallesi'nde yaşayan D.A'nın (44) evinde esrar maddesi bulundurduğu bilgisini aldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı.

Ekipler, şüphelinin ev ve eklentilerinde yaptığı aramada bir miktar esrar maddesi buldu.

Gözaltına alınan şüpheli işlemleri için jandarmaya götürüldü.

AA / İzzet Mazı - Son Dakika Haberleri
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