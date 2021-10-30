Kahramanmaraş'ta hurda yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı
AA / Muammer Coşkun - Haberler | Güncel
Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde hurda yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde hurda yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Ramazan Köroğlu yönetimindeki 46 N 3933 plakalı hurda yüklü kamyon Kadirli-Andırın kara yolunda devrildi.
Kazada, sürücü ile araçtaki Fatmanur Köroğlu yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Andırın Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.???????
AA / Muammer Coşkun - Son Dakika Haberleri
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