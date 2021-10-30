Kahramanmaraş'ta hurda yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı - Haberler
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Kahramanmaraş'ta hurda yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı

AA / Muammer Coşkun - Haberler | Güncel
Kahramanmaraş'ta hurda yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde hurda yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde hurda yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Ramazan Köroğlu yönetimindeki 46 N 3933 plakalı hurda yüklü kamyon Kadirli-Andırın kara yolunda devrildi.

Kazada, sürücü ile araçtaki Fatmanur Köroğlu yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Andırın Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.???????

AA / Muammer Coşkun - Son Dakika Haberleri
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