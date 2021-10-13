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Kadıköy'de 20 yıl sonra gelen töre cinayeti şüphelisi ile babası tutuklandı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kadıköy'de 20 yıl sonra gelen töre cinayeti şüphelisi ile babası tutuklandı

Şırnak'ta dedesiyle yaşayan 21 yaşındaki genç, 20 yıl önce annesiyle yasak aşk yaşayan ve Irak'a kaçan Kamuran Tün'ü öldürmek için babası ve amcasıyla birlikte plan yaptı. Katil zanlısı, İstanbul'a davet ettiği Kamuran Tün'ü sokak ortasında defalarca bıçaklayarak öldürdü. Şüphelinin itiraf ettiği töre cinayetine ilişkin gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi. Şüpheli genç ile babası çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

KADIKÖY, İSTANBUL (DHA) - Kadıköy'de dün meydana gelen olayda, anne ve babası ayrı olan ve Şırnak'ta dedesiyle birlikte yaşayan Murat Timuçin (21), bu yıl dedesinin hayatını kaybetmesinin ardından babası Hacı Timuçin'den, annesiyle yaşadıkları ayrılığın nedenini öğrendi. Murat Timuçin'e 20 yıl önce babası askerdeyken, annesinin Kamuran Tün (42) ile yasak aşk yaşadığının ve annesinin daha sonra farklı biriyle evlendiği söylendi.

Daha sonra baba Hacı Timuçin ve dayı Selçuk B. ise Murat Timuçin'e, Kamuran Tün'ü öldürmesi gerektiğini söyledi. Murat Timuçin, 20 yıl önce ailenin korkusundan Irak'a kaçan Kamuran Tün'ü öldürmek için babası ve amcasıyla birlikte plan yaptı.

Murat Timuçin, Irak'ta kuaförlük yapan Kamuran Tün ile iletişime geçmek için Tekirdağ'da oturan Duygu H'den yardım istedi. Duygu H'ye, kendisinin Kamuran Tün'den 150 bin lira alacağı olduğunu söyledi. Duygu H. sosyal medya üzerinden Irak'ta kuaförlük yapan Kamuran Tün ile mesajlaşmaya başladı. Duygu H. İş yapmak istediğini söyleyerek Kamuran Tün'ü İstanbul'a çağırdı. Kadıköy'de bir restoranda buluşan ikili yemeğin ardından ayrıldı. Murat Timuçin ise restorandan ayrılan Kamuran Tün'ü takip etmeye başladı. Bir süre sonra Murat Timuçin, yolda yürüyen Kamuran Tün'ü defalarca bıçakladı. Ağır yaralanan Tün, ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sultan Abdülhamit Han Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahaleye rağmen Tün, kurtarılamadı. Olayın ardından yaya olarak kaçan Murat Timuçin polis tarafından kısa sürede yakalandı.

Kadıköy Asayiş Büro Amirliği'ne getirilen Murat Timuçin, cinayeti kendisinin planladığını ve işlediğini söyledi. Polis ekiplerince yaklaşık 4 saat sorgulanan Murat Timuçin, tüm olanları itiraf etti. Bunun üzerine olayla ilgili kurulan özel ekip, Tekirdağ, Tuzla ve Maltepe'de operasyonlar düzenledi. Duygu H. Tekirdağ'da, Hacı T. Tuzla'da ve Selçuk B. ise Maltepe'de yakalanarak gözaltına alındı. Duygu H. ile ölen Kamuran Tün'ün Kadıköy'de buluştukları anlardan fotoğraf ortaya çıktı. Şüpheliler emniyette yapılan sorgulamalarının ardından Anadolu Adliyesine sevk edildi. Şüphelilerden Murat Timuçin ile babası Hacı Timuçin tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Duygu H. ile Selçuk B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Cinayetin hemen sonrasında yaşananlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, bıçaklamanın ardından yaşanan hareketlilik ve çevredekilerin kaçışmaları yer alıyor.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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