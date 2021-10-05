Kaçak göçmenlerin taşındığı otomobil, başka bir otomobille çarpıştı; 1 ölü, 13 yaralı - Haberler
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Kaçak göçmenlerin taşındığı otomobil, başka bir otomobille çarpıştı; 1 ölü, 13 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Ceren Çalışkan - Haberler | Güncel
Kaçak göçmenlerin taşındığı otomobil, başka bir otomobille çarpıştı; 1 ölü, 13 yaralı

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde içinde 9'u kaçak göçmen, 10 kişinin olduğu otomobil, karşı yönden gelen otomobille çarpıştı.

BİTLİS (DHA) - BİTLİS'in Tatvan ilçesinde içinde 9'u kaçak göçmen, 10 kişinin olduğu otomobil, karşı yönden gelen otomobille çarpıştı. Kazada 1 kişi öldü, 13 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Yelkenli köyü mevkisinde meydana geldi. İçinde 9'u kaçak göçmen ile sürücünün bulunduğu 03 ZA 978 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen ve sürücüsü belirlenemeyen 73 AAL 311 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1 kişi öldü, 9'u kaçak göçmen, 13 kişi de yaralandı.Yaralılar, kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Tatvan ve Bitlis'teki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.


Kaçak göçmenlerin taşındığı otomobil, başka bir otomobille çarpıştı; 1 ölü, 13 yaralı

Kaçak göçmenlerin taşındığı otomobil, başka bir otomobille çarpıştı; 1 ölü, 13 yaralı

Kaçak göçmenlerin taşındığı otomobil, başka bir otomobille çarpıştı; 1 ölü, 13 yaralı

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Haber: Kaçak göçmenlerin taşındığı otomobil, başka bir otomobille çarpıştı; 1 ölü, 13 yaralı - Haberler
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