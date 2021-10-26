- Japonya konum hizmetine destek sağlayacak 5. uyduyu uzaya fırlattı

TOKYO - Japonya, kendi yerel konum servisine destek sağlayacak ve küresel konumlandırma sisteminin benzeri olan 5. uyduyu başarıyla uzaya gönderdi.

Japonya, küresel konumlandırma sisteminin bir benzeri olan ve akıllı telefon ile araç navigasyon sistemleri için konum hizmeti sağlayan Quasi- Zenith Uydu Sistemi'ne destek sağlayacak 5. uyduyu başarıyla uzaya fırlattı. 5. Michibiki uydusunu taşıyan H2A No.44 roketi yerel saatle 11.19'da Japonya'nın güneybatısındaki Kagoshima eyaletinde bulunan Tanegashima Uzay Merkezi'nden havalandı. Uydu, kalkıştan yaklaşık 30 dakika sonra roketten ayrılarak yörüngeye yerleşti.

Konum verisi sağlayacak

Japonya, daha önce dünyanın yörüngesine gönderdiği 4 Michibiki uydusu ile ABD merkezli GPS sistemine destek sağlıyor. Japonya'ya ait uydulardan en az biri, akıllı telefonlar veya araç navigasyon sistemleri için kullanılacak konumlandırma bilgilerini sağlamak üzere daima Japonya'nın üzerinde bulunuyor. Bugün fırlatılan uydunun ise 11 yıl önce göreve başlayan ve kullanım ömrünü tamamlayan bir uydunun yerini alacağı belirtiliyor. Yeni uydunun yoğun kentsel bölgeler ile dağlık alanlara daha kaliteli sinyal sağlanabilmesine katkı sağlayacağı belirtiliyor.