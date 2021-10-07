Japonya'da 6.1 büyüklüğünde deprem - Haberler
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Japonya'da 6.1 büyüklüğünde deprem

İhlas Haber Ajansı / Burak Ersoy - Haberler | Güncel

- Japonya'da 6.1 büyüklüğünde deprem Japonya'nın Chiba eyaletinde 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

- Japonya'da 6.1 büyüklüğünde deprem

TOKYO - Japonya'nın Chiba eyaletinde 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Japonya bugün 6.1 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Merkez üssü Chiba eyaleti olan depremin yerin 80 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi. Yerel saatle 22.41'de kaydedilen deprem Tokyo ve Saitama eyaletlerinde de şiddetli şekilde hissedildi. Deprem bölgede yaşayanlarda kısa süreli paniğe neden oldu.

Japonya Meteoroloji Ajansı tsunami riskinin oluşmadığını açıklarken, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı da yaşanmadı.

Japonya'da 6.1 büyüklüğünde deprem

Japonya'da 6.1 büyüklüğünde deprem

Japonya'da 6.1 büyüklüğünde deprem

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın
SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Japonya'da 6.1 büyüklüğünde deprem
İhlas Haber Ajansı / Burak Ersoy - Son Dakika Haberleri
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Haber: Japonya'da 6.1 büyüklüğünde deprem - Haberler
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