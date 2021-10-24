İznik'te tarihi surların yanında ceset bulundu (2)

İZNİK, BURSA (DHA) - 'ÖLEN KİŞİ ARACIMDAN 12 BİN LİRA ÇALDI'

İznik'te surlarda cesedi bulunan Faruk Kartalmış'ın ölümü ile ilgili gözaltına alınan Ahmet Yavuz ve Mustafa Yanık'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Mustafa Yanık, ifadesinde Faruk Kartalmış'ın kendisine ait araçtan 12 bin lira para çaldığını bu parayı almaya çalışırken de Kartalmış'ın surlardan düştüğünü iddia etti. İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şenol Poyraz/İZNİK (Bursa),