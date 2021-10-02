İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 1 milyon 804 bin TL ceza - Haberler
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İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 1 milyon 804 bin TL ceza

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 1 milyon 804 bin TL ceza

Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki Evyapport Limanı'nda demirli halde bulunan ve sızdırdığı atık ile İzmit Körfez'ini kirlettiği tespit edilen Sıerra Leone bandıralı kuru yük gemisine 1 milyon 804 bin 776 TL ceza kesildi.

KÖRFEZ, KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki Evyapport Limanı'nda demirli halde bulunan ve sızdırdığı atık ile İzmit Körfez'ini kirlettiği tespit edilen Sıerra Leone bandıralı kuru yük gemisine 1 milyon 804 bin 776 TL ceza kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi deniz kontrol uçağı ile yapılan denetimlerde Körfez ilçesinde bulunan Evyapport Liman İşletmesi kıyısında denizde kirlilik tespit edildi. Tespit üzerine limana giden Büyükşehir Belediyesi ekipleri yaptıkları incelemede limanda demirli halde bulunan Sıerra Leone bandıralı kuru yük gemisinden denize kirli balast sızdığı ve denize yayıldığı tespit edildi. İzmit Körfez'ini kirlettiğini belirlenen gemiye 1 milyon 804 bin 776 TL cezai işlem uyguladı. - KOCAELİ

İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 1 milyon 804 bin TL ceza

İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 1 milyon 804 bin TL ceza

İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 1 milyon 804 bin TL ceza

İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 1 milyon 804 bin TL ceza

İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 1 milyon 804 bin TL ceza

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Haber: İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 1 milyon 804 bin TL ceza - Haberler
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