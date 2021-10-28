İzmirli Üreticilere 4 bin 800 Küçükbaş Hayvan Hibe Edildi

TORBALI, İZMİR (Bültenler) - Torbalı İlçesinde gerçekleştirilen dağıtım törenine, Torbalı Kaymakamı Ercan Öter, İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen'in yanı sıra, Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ferhan Eroğlu, Siyasi Partilerin temsilcileri ve üreticiler katıldı.

Törenin açılışında konuşan Torbalı Kaymakamı Ercan Öter, çok anlamlı buluğu projenin dağıtım törenine ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Üreticilerimizin de bu destek fırsatını çok iyi şekilde değerlendireceğine inanıyorum. Emeği ve katkısı olangeçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen ise açılışta yaptığı konuşmada, "Sanayi ve turizm şehri olarak bilinen, güzelliğiyle meşhur İzmir, aslında çok önemli bir tarım devi. Bitkisel üretimde de hayvansal üretimde de lider bir ilde yaşıyoruz. Bakanlık ve İl Müdürlüğü olarak bizler de tarımın her alanında gerçekleştirdiğimiz proje ve desteklerle üreticilerimizin her zaman yanlarındayız" Dedi.

İzmir'de halen 1 milyon 100 bin adet küçükbaş hayvan yetiştirildiğini ifade eden Özen, Hibe programının ayrıntılarına değinerek; "300 hayvancılık işletmesine katkı sağlayacak bu programda aynı zamanda sürü kalitesini de artırmayı hedefliyoruz. Damızlık kalitesi yüksek olan bu hayvanların sürülere dahil olmasıyla birlikte İzmir'de küçükbaş hayvancılığa önemli bir katkı sağlıyoruz. %85'inin Bakanlığımız hibesiyle karşılandığı 4 bin 800 damızlık hayvan, bugün itibariyle sahiplerine ulaşmaya başladı. 300 üreticimizin her birine 15 dişi 1 erkek olmak üzere 16'şar hayvan dağıtıyoruz. Tüm ülkede 651 üreticiye verilen bu desteğin neredeyse yarısını ilimiz aldı. Hibe programından faydalanan tüm üreticilerimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

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