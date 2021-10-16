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İzmir Körfezi'nde festival havası

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İzmir Körfezi'nde festival havası

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Körfez Festivali renkli görüntülerle sürüyor.

KÖRFEZ, KOCAELİ (Habermetre) - İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Körfez Festivali renkli görüntülerle sürüyor. Günün önemli etkinliği İzmir Arkas Körfez Yarışları Başkan Tunç Soyer'in verdiği startla başladı.

4. İzmir Körfez Festivali kapsamında düzenlenen İzmir Arkas Körfez Yarışı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in verdiği startla başladı. 26 tekne IRC A, IRC B ve Destek kategorilerinde Bostanlı, Göztepe, Alaybey, Karşıyaka, İzmir Marina rotasında rüzgar ve dalgalarla mücadele etti. Katılımın yüksek olduğu yarışmayla Körfez renkli görüntülere sahne oldu. Üçkuyular'dan Bostanlı'ya kadar kıyı hattı boyunca izlenen yelkenliler, izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle ikinci yarış iptal edilirken Körfez Festivali yarın yapılacak yarışlarla sona erecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğindeki İzmir Körfez Festivali, Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi, Arkas Holding, Türkiye Yelken Federasyonu, Ege Açık Deniz Yat Kulübü (EAYK), İZDENİZ, İZFAŞ ve Grand Plaza desteğiyle düzenleniyor.

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