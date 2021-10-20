İzmir'de 110 bin litre 'karışımlı' akaryakıt ele geçirildi

İZMİR (DHA) - İZMİR'de, polis ekiplerince bir depoya yapılan baskında 109 bin 500 litre karışımlı akaryakıt ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, bir depoda karışımlı akaryakıt olduğu bilgisine ulaştı. Konu ile ilgili başlatılan çalışma sonucunda bir depoya baskı yapıldı. Ekiplerce depoda yapılan aramada 109 bin 500 litre karışımlı akaryakıt ele geçirildi. Polis, 1 şüpheliyi gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturma başlattı.