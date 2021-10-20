İzmir'de 110 bin litre 'karışımlı' akaryakıt ele geçirildi - Haberler
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İzmir'de 110 bin litre 'karışımlı' akaryakıt ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim Karabıyık - Haberler | Güncel
İzmir'de 110 bin litre 'karışımlı' akaryakıt ele geçirildi

İZMİR'de, polis ekiplerince bir depoya yapılan baskında 109 bin 500 litre karışımlı akaryakıt ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İZMİR (DHA) - İZMİR'de, polis ekiplerince bir depoya yapılan baskında 109 bin 500 litre karışımlı akaryakıt ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, bir depoda karışımlı akaryakıt olduğu bilgisine ulaştı. Konu ile ilgili başlatılan çalışma sonucunda bir depoya baskı yapıldı. Ekiplerce depoda yapılan aramada 109 bin 500 litre karışımlı akaryakıt ele geçirildi. Polis, 1 şüpheliyi gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"İzmir Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce; 1 depoda yapılan aramada, 109.500 litre karışımlı akaryakıt ele geçirilmiştir. Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli işlem yapılmıştır."


İzmir'de 110 bin litre 'karışımlı' akaryakıt ele geçirildi

İzmir'de 110 bin litre 'karışımlı' akaryakıt ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim Karabıyık - Son Dakika Haberleri
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