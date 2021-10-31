İvrindi'de traktör kazası 1 ölü, 1 yaralı - Haberler
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İvrindi'de traktör kazası 1 ölü, 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
İvrindi'de traktör kazası 1 ölü, 1 yaralı

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde meydana gelen traktör kazasında sürücü hayatını kaybederken, eşi ağır yaralı olarak hastaneye sevk edildi.

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in İvrindi ilçesinde meydana gelen traktör kazasında sürücü hayatını kaybederken, eşi ağır yaralı olarak hastaneye sevk edildi.

İvrindi'nin Karaçepiş kırsal mahallesinde meydana gelen traktör kazasında tarladan dönmekte olan traktörde meydana arıza sonucu 10 P 2081 plakalı traktör yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kaza sonucu traktör sürücüsü 78 yaşındaki Mehmet Üzümcü olay yerinde hayatını kaybetti ve eşi Ümmühan Sürücü'de yaralı olarak 112 Sağlık ekipleri tarafından hastaneye ağır yaralı olarak sevk edildi. İvrindi İtfaiye ekiplerinin kaza yapan traktör ve römorkunu yoldan kaldırması sonucu yol çift taraflı olarak trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - BALIKESİR

İvrindi'de traktör kazası 1 ölü, 1 yaralı

İvrindi'de traktör kazası 1 ölü, 1 yaralı

İvrindi'de traktör kazası 1 ölü, 1 yaralı

İvrindi'de traktör kazası 1 ölü, 1 yaralı

İvrindi'de traktör kazası 1 ölü, 1 yaralı

İvrindi'de traktör kazası 1 ölü, 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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