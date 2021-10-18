İtalya'da Covid-19 sertifikası karşıtı eylemler devam ediyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İtalya'da Covid-19 sertifikası karşıtı eylemler devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İtalya'nın Trieste limanında Covid-19 sertfikası karşıtlarının düzenlediği oturma eylemine polis tazyikli su ve göz yaşartıcı gazlarla müdahale etti.

İtalya'nın Trieste limanında Covid-19 sertfikası karşıtlarının düzenlediği oturma eylemine polis tazyikli su ve göz yaşartıcı gazlarla müdahale etti.

İtalya'nın kuzeydoğusundaki Trieste limanının 4 numaralı girişinin önünde sabah saatlerinde toplanan 2 bin kadar gösterici liman kapısı önünde oturma eylemine başladı. "Bizim gibiler asla pes etmez" ve "Özgürlük" sloganları atan gruba dağılması uyarısında bulunan polis, göstericilerin direnci ile karşılaşınca tazyikli su ve göz yaşartıcı gazlarla müdahale etti. Limanda polis ile göstericiler arasında yaşanan gerginlik şehir sokaklarına da sıçradı. Büyük bir grup sloganlarla şehir merkezindeki Unit d'Italia Meydanı'na yürüyerek burada toplandı.

İtalya'da "Yeşil Geçiş Kartı" uygulaması 15 Ekim'de tüm iş yerlerinde zorunlu getirilmişti.

16 Ekim Cumartesi günü Milano'da yapılan "Yeşil Geçiş Kart" karşıtı eylemlerde 2 gösterici tutuklanmıştı.

(Burak Ortahamamcılar/İHA)

İtalya'da Covid-19 sertifikası karşıtı eylemler devam ediyor

İtalya'da Covid-19 sertifikası karşıtı eylemler devam ediyor

İtalya'da Covid-19 sertifikası karşıtı eylemler devam ediyor

İtalya'da Covid-19 sertifikası karşıtı eylemler devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Uğur Şahin'den 3. doz açıklaması: Hastalığın bulaşmasını tamamen durduracak

Uğur Şahin'den 3. doz açıklaması: Hastalığın bulaşmasını tamamen durduracak

 BABALARININ ÜÇÜNCÜ KEZ DOLANDIRILMAMASI İÇİN TELEFONU VE ARAÇ ANAHTARINA EL KOYDULAR

BABALARININ ÜÇÜNCÜ KEZ DOLANDIRILMAMASI İÇİN TELEFONU VE ARAÇ ANAHTARINA EL KOYDULAR

 Son Dakika: Türkiye'de 16 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 212 kişi vefat etti, 28 bin 537 yeni vaka tespit edildi

Son Dakika: Türkiye'de 16 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 212 kişi vefat etti, 28 bin 537 yeni vaka tespit edildi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title