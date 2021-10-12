İstiklal Marşı'nın bestecisi kimdir? Osman Zeki Üngör kimdir, kaç yaşındaydı? Osman Zeki Üngör biyografisi!

İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılında yurdun birçok kesiminde çeşitli etkinlikler düzenlenirken İstiklal Marşı'nın bestecisi ile ilgili sorgulamalar hız kazandı. Türkiye Cumhuriyeti'nin Milli Marşı olan "İstiklal Marşı"nın bestecisi Osman Zeki Üngör'dür. Peki, İstiklal Marşı'nın bestecisi kimdir? Osman Zeki Üngör kimdir, kaç yaşındaydı? Osman Zeki Üngör hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

İSTİKLAL MARŞI'NIN BESTECİSİ KİMDİR?

İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılında yurdun birçok kesiminde çeşitli etkinlikler düzenlenirken İstiklal Marşı'nın bestecisi ile ilgili sorgulamalar hız kazandı. Türkiye Cumhuriyeti'nin Milli Marşı olan "İstiklal Marşı"nın bestecisi Osman Zeki Üngör'dür.

İSTİKLAL MARŞI'NIN BESTECİSİ OSMAN ZEKİ ÜNGÖR KİMDİR?

Türkiye Cumhuriyeti'nin Milli Marşı olan "İstiklal Marşı"nın bestecisidir.

Osman Zeki Üngör, 1880 yılında İstanbul'da Üsküdar'da doğmuştur. Babası Hüseyin Bey'dir. Beşiktaş Askeri Rüştiyesi'ndeki askeri eğitimin ardından 1891'de Osmanlı saray bandosu olan Mızıkayı Hümayun'a girerek müzik öğrenimi gördü. Orkestradaki başarısı II. Abdülhamit'in dikkatini çekti ve konser kemancısı olarak yetiştirildi. Kemancı Vondra Bey'den kemanı, d'Aranda Paşa'dan da müzik nazariyatı dersleri almaya başladı. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Operaya baş kemancı olarak atandı. 1908'de binbaşı rütbesi ile Saray Orkestrası şefi oldu. Sadece askeri marşlar ve fantezi parçalar çalan saray mızıkasından Avrupa standartlarında bir senfoni orkestrasının oluşmasında katkıları büyüktür.

İstanbul Erkek Lisesi'nde müzik öğretmenliği yaptı.

Birinci Dünya Savaşı esnasında 1917-1918 yılları arasında Viyin, Budapeşte ve Sofya'da Kızılhaç yararına birçok konser verdi. Türk Senfoni Orkestrasıyla saray dışında Union Française de halk konserleri verdi. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

11 Mart 1924'te orkestra ile Ankara'ya gidip Yeni Sinema'da senfonili konser verdi. Bu, şehrin tarihinde bir ilkti. Daha sonra orkestra Risalet-i Cumhur Musiki Heyeti adını alarak Cumhurbaşkanlığına bağlandı.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın ilk şefi ve Şair Mehmet Akif Ersoy'un sözlerini yazdığı Türk İstiklal Marşı'nı 1922 senesinde besteleyerek bugünkü haline getirmiştir. Birçok ünlü bestecilerin keman konçertolarını Türkiye'de çalan ilk Türk kemancıdır. Besteci Ekrem Zeki Ün'ün babasıdır. Soyadı Kanunu çıktığında "Üngör" soyadını aldı. oğlu Ekrem Zeki Bey, "Ün" soyadını almıştır.

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