İstasyon İzmir Bornova'da açılıyor

İZMİR (Bültenler) - İzmir'deki farklı topluluklar, STK'lar, işletmeler, girişimciler ve gazeteciler için ortak bir çalışma ve bilgi paylaşım alanı olmayı hedefleyen İstasyon İzmir, Bornova Belediyesi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Milletlerarası Ticaret Odası (ICC), Habitat Derneği ve İzmir Ticaret Borsası iş birliği ile hayata geçiriliyor.

Açılış programı

Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır, İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli ve Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ'un açılış konuşmalarını yapacağı etkinlik saat 15:30'da Habitat Derneği Genel Sekreter Yardımcısı Halil Gerçek'in yapacağı GGH 2021 Bilgilendirmesi ile başlayacak. Saat 16:00'da Yeni Nesil Girişimcilik Fırsatları semineri ile devam edecek.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, TOBB Yönetim Kurulu Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu ve İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'in de davetli olduğu organizasyonda açılışı 17:30'da gerçekleşecek.Tören kokteyl ve müzik dinletisi ile sona erecek.

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