İSTANBUL (Habermetre) - İSTANBUL YENİKAPI HATAY TANITIM GÜNLERİ'NDE

ANTAKYA BELEDİYESİ STANDI VE WORKSHOP ETKİNLİKLERİ YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

İstanbul'da düzenlenen Yenikapı Hatay Tanıtım Günleri Fuarı'nda Antakya Belediyesi'nce organize edilen workshop etkinlikleri ve tanıtım stantları yoğun ilgi gördü.

Antakya Belediyesi Hatay Tanıtım Günleri Fuarı'nda Antakya'nın tarihi, doğası, kültürü, mutfağı, el sanatları ve daha bir çok yöresel değerini tanıttı.

Fuarda Antakya Belediyesi standını; Eski Ulaştırma Bakanı Oktay Vural, CHP Hatay Milletvekilleri Suzan Şahin, İsmet Tokdemir, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, GÜÇSİAD Genel Başkanı Kenan Akdeniz, Sultangazi Kaymakamı Uğur Kalkar, Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl Keskin, Erzin Belediye Başkanı Ökkeş Elmasoğlu, Reyhanlı Belediye Başkanı Mehmet Hacıoğlu, Reyhanlı Belediye Başkan Yardımcısı Şaban Kurt, HGC Başkanı Abdullah Temizyürek, Mazman Medya Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Mazmanoğlu, Gazeteci Mustafa Çolakoğlu, basın mensupları, davetliler ve çok sayıda İstanbullu ziyaret etti. Antakya Belediyesi'nin stand ve etkinliklerinde Başkan Yılmaz'ın Ankara programı nedeniyle Başkan Yardımcısı Orhan Mursaloğlu ev sahipliği yaptı.

Workshop etkinliklerinde ise Zeytin Salatası, Zahter Salatası, Ispanak Borani gibi zengin mutfak kültürümüzün bazı yemekleri tanıtılırken, İstanbullulara tarifi öğretildi.

Renkli görüntülere sahne olan workshop etkinliklerine katılanlar, Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz'a teşekkürlerini ilettiler.

Yayın Tarihi :

11 Ekim, 2021

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