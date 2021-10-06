İSTANBUL'UN KURTULUŞU TAKSİM'DE KUTLANDI - Haberler
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İSTANBUL'UN KURTULUŞU TAKSİM'DE KUTLANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
İSTANBUL'UN KURTULUŞU TAKSİM'DE KUTLANDI

İSTANBUL'un düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü dolayısıyla Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda tören düzenlendi.

İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL'un düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü dolayısıyla Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda tören düzenlendi.

Törene İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 1. Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Korgeneral Kemal Yeni katıldı. Çelenklerin sunumuyla başlayan törende, şehitler için saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın günün anlam ve önemine ilişkin mesajı okundu.

Törene katılanlar, Taksim Cumhuriyet Anıtı önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Törenin ardından Yerlikaya, Yeni ve İmamoğlu Atatürk Kültür Merkezi'ni ziyaret etti.

Görüntü dökümü:

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-Törenden görüntüler

-Genel ve detay görüntüler


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