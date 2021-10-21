İstanbul merkezli 16 ildeki terör örgütü DHKP/C'ye yönelik operasyon - Haberler
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İstanbul merkezli 16 ildeki terör örgütü DHKP/C'ye yönelik operasyon

AA / Halil Demir - Haberler | Güncel
İstanbul merkezli 16 ildeki terör örgütü DHKP/C'ye yönelik operasyon

İstanbul merkezli 16 ildeki terör örgütü DHKP/C'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 68 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İSTANBUL (AA) - İstanbul merkezli 16 ildeki terör örgütü DHKP/C'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 68 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen terör örgütü DHKP/C'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik soruşturma kapsamında, örgüt adına hareket ettikleri ve silahlı eğitim alarak eylem hazırlığı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 68 kişinin daha emniyet ve jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 35'i emniyet, 33'ü de jandarma ekiplerince adliyeye sevk edildi.

Emniyetteki 9 şüphelinin işlemleri devam ediyor.

Bu arada operasyonda ele geçirilen 2 kalaşnikof tüfek, 4 tam otomatik tabanca, 5 tabanca, 9 yedek şarjör ve 2 bin 107 mermi ile çok sayıda yaşam malzemesi de İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde basın mensuplarına sergilendi.

Soruşturma hakkında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü DHKP/C adına faaliyetlerde bulunduğu ve silahlı eğitim alarak eylem hazırlığı yaptığı gerekçesiyle 126 zanlı hakkında 15 Ekim'de gözaltı kararı verilmişti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, İstanbul merkezli 16 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüphelilerden 91'i yakalanmıştı.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerden 14'ü 19 Ekim'de adliyeye sevk edilmiş, 4'ünün tutuklanmasına karar verilmişti.

Soruşturma kapsamında çalışmalarını sürdüren polis ekipleri, örgütün içinde bulunduğu durumdan kurtulmak amacıyla yaptığı istihbarat ve keşif çalışması sonrası emniyet binalarına ve polis memurlarına yönelik sansasyonel eylemlere öncelik vermeyi planladığını tespit etmişti.

AA / Halil Demir - Son Dakika Haberleri
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