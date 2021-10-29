İstanbul Havalimanı 3. yılı ile Cumhuriyet Bayramı'nı birlikte kutluyor

İstanbul Havalimanı'nda, açılışının 3. yılı ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu bir arada yaşanıyor.

Üç yıl önce 29 Ekim'de açılışı yapılan İstanbul Havalimanı, işletmecisi İga'nın "Nereye Baksak Cumhuriyet" temasıyla düzenlediği etkinlikler kapsamında, Türk bayrakları ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün resimleri ile süslendi.

Terminaldeki cumhuriyet bandosu, çeşitli marşlarla havalimanı çalışanları ile yolculara müzik ziyafeti sundu. Görevliler tarafından yolculara Türk bayrağı dağıtıldı.

Bazı yolcular ile çalışanlar, terminaldeki "İSTANBUL" yazısının önünde kurulan ve Milli Mücadele yıllarını yansıtan platformda hatıra fotoğrafı çektirdi.

Terminaldeki ekranlarda cumhuriyetle ilgili görseller yayınlanırken yüz boyama etkinlikleri, resim atölyeleri ile müzik dinletileri yapıldı.

Haberi Kaydet