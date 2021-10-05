İstanbul Güngören'de servis aracı tramvay yoluna devrildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İstanbul Güngören'de servis aracı tramvay yoluna devrildi

AA / Abdülkerim Güzel - Haberler | Güncel
İstanbul Güngören'de servis aracı tramvay yoluna devrildi

Güngören'de demir korkuluklara çarpan servis minibüsü tramvay yoluna devrildi.

Güngören'de demir korkuluklara çarpan servis minibüsü tramvay yoluna devrildi.

Abdi İpekçi Caddesi Merkez Mahallesi'nde seyir halindeki 34 LGB 776 plakalı servis minibüsü, kontrolden çıkarak yol kenarındaki korkuluklara çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüs tramvay yoluna devrildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralanma veya can kaybının yaşanmadığı kaza nedeniyle yol trafiğe kapatılırken, Bağcılar-Kabataş tramvay seferleri bir süre Güngören İstasyonu'ndan yapıldı.

Minibüsün çekilmesinin ardından tramvay ve yol trafiğe açıldı.

AA / Abdülkerim Güzel - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Mustafa Varank Vladimir Putin Numan Kurtulmuş
Magazin Bergen Düm Tek Tek Pınar Deniz Amelia Hamlin
Spor Marcao Mesut Özil Mehmet Topal Burak Yılmaz Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Stefan Kuntz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: İstanbul Güngören'de servis aracı tramvay yoluna devrildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 05.10.2021 07:24:34. #1.17#