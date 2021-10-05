İstanbul Güngören'de servis aracı tramvay yoluna devrildi
AA / Abdülkerim Güzel - Haberler | Güncel
Güngören'de demir korkuluklara çarpan servis minibüsü tramvay yoluna devrildi.
Güngören'de demir korkuluklara çarpan servis minibüsü tramvay yoluna devrildi.
Abdi İpekçi Caddesi Merkez Mahallesi'nde seyir halindeki 34 LGB 776 plakalı servis minibüsü, kontrolden çıkarak yol kenarındaki korkuluklara çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüs tramvay yoluna devrildi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralanma veya can kaybının yaşanmadığı kaza nedeniyle yol trafiğe kapatılırken, Bağcılar-Kabataş tramvay seferleri bir süre Güngören İstasyonu'ndan yapıldı.
Minibüsün çekilmesinin ardından tramvay ve yol trafiğe açıldı.
AA / Abdülkerim Güzel - Son Dakika Haberleri