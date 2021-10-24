İstanbul'dan gelen milletvekili ve akademisyenler Geyve'de ayva hasadı yaptı - Haberler
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İstanbul'dan gelen milletvekili ve akademisyenler Geyve'de ayva hasadı yaptı

AA / Emre Ayvaz - Haberler | Güncel
İstanbul'dan gelen milletvekili ve akademisyenler Geyve'de ayva hasadı yaptı

Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya'nın daveti üzerine ilçeye gelen milletvekili, kaymakam ve akademisyenlerden oluşan heyet, ayva hasadına katıldı.

GEYVE, SAKARYA (AA) - Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya'nın daveti üzerine ilçeye gelen milletvekili, kaymakam ve akademisyenlerden oluşan heyet, ayva hasadına katıldı.

İlçeye gelen heyet arasında AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz, Maltepe Kaymakamı Bahri Tiryaki, Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz ile 60 akademisyen yer aldı.

Burada ayva hasadı yapan heyet, Yöresel Ürünler Merkezi'nde geleneksel yöntemlerle hazırlanan ürünleri inceledi, Geyve Seyir Terası'ndan şehri izledi.

Heyet, daha sonra Esenköy Yaylası ile Çine Taşı Orman Gözetleme Kulesi arasında doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

İstanbul'dan gelen milletvekili ve akademisyenler Geyve'de ayva hasadı yaptı

İstanbul'dan gelen milletvekili ve akademisyenler Geyve'de ayva hasadı yaptı

İstanbul'dan gelen milletvekili ve akademisyenler Geyve'de ayva hasadı yaptı

İstanbul'dan gelen milletvekili ve akademisyenler Geyve'de ayva hasadı yaptı

AA / Emre Ayvaz - Son Dakika Haberleri
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