İstanbul'da zafer Bottas'ın

İSTANBUL (Carmedya.com) - Uzun bir aradan sonra yeniden İstanbul'un ev sahipliği yaptığı Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinde zafere ulaşan isim Mercedes-AMG Petronas pilotu Valtteri Bottas oldu.

Takımın favori ismi Lewis Hamilton antrenman turlarında aldığı ceza nedeniyle sıralama turlarının en hızlısı olmasına rağmen 10 sıra geriden başlamak zorunda kaldı.

Valtteri Bottas

Hamilton'ın 11. sırada başladığı yarışta bu sayede pol pozisyonu elde eden takıma rkadaşı Bottas, yoğun yağmur altında geçen yarışta kazanmayı başardı. Hamilton ise 11. sırada başlamasına rağmen ortaya koyduğu performans ile yarışı beşinci sırada tamamladı.

Honda destekli Red Bull takımının pilotu Max Vestappen ikinci olurken, diğer bir Red Bull pilotu Sergio Perez üçüncü sırada yarışı tamamladı.

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