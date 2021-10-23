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Otomobil hırsızlığı şüphelisi tutuklandı

AA / Alptekin Soykan - Haberler | Güncel

Ümraniye'de otomobil hırsızlığı operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

ÜMRANİYE, İSTANBUL (AA) - Ümraniye'de otomobil hırsızlığı operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Çakmak, Huzur ve Altınşehir mahallelerinde gerçekleşen 3 "oto hırsızlık" ve bir "otodan hırsızlık" konuları ile ilgili çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalar ve incelenen güvenlik kamera görüntüleri sonucu hırsızlık olaylarını gerçekleştiren şüphelilerin kimlikleri tespit edildi.

Şüpheliler C.K., E.E. ve F.Ç. düzenlenen operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden C.K. ve F.Ç. adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılırken, E.E. tutuklandı.

Otomobil hırsızlığı şüphelisi tutuklandı

Otomobil hırsızlığı şüphelisi tutuklandı

Otomobil hırsızlığı şüphelisi tutuklandı

Otomobil hırsızlığı şüphelisi tutuklandı
AA / Alptekin Soykan - Son Dakika Haberleri
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