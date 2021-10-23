Otomobil hırsızlığı şüphelisi tutuklandı

ÜMRANİYE, İSTANBUL (AA) - Ümraniye'de otomobil hırsızlığı operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Çakmak, Huzur ve Altınşehir mahallelerinde gerçekleşen 3 "oto hırsızlık" ve bir "otodan hırsızlık" konuları ile ilgili çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalar ve incelenen güvenlik kamera görüntüleri sonucu hırsızlık olaylarını gerçekleştiren şüphelilerin kimlikleri tespit edildi.

Şüpheliler C.K., E.E. ve F.Ç. düzenlenen operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden C.K. ve F.Ç. adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılırken, E.E. tutuklandı.