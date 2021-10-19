İstanbul'da "Muhtarlar Günü" törenle kutlandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Muhtarlar Federasyonu Başkanı Kadir Delibalta, devletin "ilk kapısı" olarak nitelediği muhtarlıkların vatandaşlarla devlet arasında bağ oluşturduğunu kaydetti.

"Muhtarlar Günü" dolayısıyla Cumhuriyet Anıtı'nda düzenlenen çelenk sunma töreninde konuşan Delibalta, 6 yıldır kutladıkları "Muhtarlar Günü"nü kendilerine armağan eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Meclis'teki siyasi parti gruplarına teşekkür etti.

"İnşallah devletimizden, kurumumuzla alakalı müjdeli haberler i bekliyoruz. Yarın akşam Büyükşehir Belediye Başkanımız ile yemeğimiz var. İstanbul ölçeğinde müjde bekliyoruz. Hükümetimizden müjde istiyoruz. Şu anda Meclis'te görüşülmekte olan bir yasamız var." diyen Delibalta, devletin "ilk kapısı" olan muhtarlıkların vatandaşlarla devlet arasında bağ oluşturduğunu anlattı.

10 yıldan bu yana muhtarlık yayasıyla ilgili mücadele verdiklerini dile getiren Delibalta, şöyle konuştu:

"Yasanın sorun çözücü, işlevsel olması için elimizden gelen gayreti sarf ediyoruz. Toplantılarda beğenmediğimiz bölümlerine şerh düştük. İnşallah bunlar göz önüne alınır ve iyi bir yasa çıkar. Öz güvenle, saygıyla, sevgiyle, dağarcığındaki bilgi, yüreğindeki sevgiyi harmanlayarak 'benim işim değil' demeden, 365 gün bu milletin her şeyine koşan muhtar çok kıymetlidir. Dolayısıyla böyle bir kuruma yasanın en iyisi verilmesi lazım. Hükümetimize, muhalefetimize hepsine güveniyoruz. İnşallah sesimiz Ankara'ya gidiyor. Hükümetimizden müjde istiyoruz. Şu anda Meclis'te görüşülmekte olan bir yasamız var. Çıksın artık muhtarların yasası. Evet diyoruz ki Ankara'da hükümetin masası, o masadan çıksın artık muhtarların yasası. Günümüz hayırlı olsun, kutlu olsun."