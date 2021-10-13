İstanbul'da evinde 55 kilogram bonzai bulunan 'Çaki' lakaplı zehir taciri yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İstanbul'da evinde 55 kilogram bonzai bulunan "Çaki" lakaplı zehir taciri yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
İstanbul'da evinde 55 kilogram bonzai bulunan

Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, geçtiğimiz Haziran ayında 55 kilogram bonzai yakaladığı eve tekrar operasyon düzenledi.

KAĞITHANE, İSTANBUL (İHA) - Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, geçtiğimiz Haziran ayında 55 kilogram bonzai yakaladığı eve tekrar operasyon düzenledi. "Çaki" lakaplı zehir tacirine ait olan evde didik didik arama yapan polis, çok miktarda uyuşturucu madde, tabanca, hassas terazi ve para ele geçirildi. Evde yakalanan Çaki lakaplı zehir taciri ile 3 şüpheli daha gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

İstanbul'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında başarılı operasyonlar yaparak zehir tacirlerine göz açtırmayan Kağıthane İlçe Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, başarılı bir çalışmaya daha imza attı. Kağıthane polisi, geçtiğimiz Haziran ayında yaptığı istihbari çalışmalar sonucunda bir süredir peşinde oldukları, çeşitli suçlardan emniyette 22 adet suç kaydı bulunan "Çaki" lakaplı Mesut D.'nin (24), Harmantepe Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu madde depoladığı bilgisine ulaşmıştı. Teknik ve fiziki çalışmaların ardından harekete geçen Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Atlas Sokak üzerindeki eve operasyon düzenlemiş, kapısını kırarak içeriye giren polis ekipleri, içerideki 4 kişiyi etkisiz hale getirmişti.

55 KİLOGRAM BONZAİ ELE GEÇİRİLMİŞTİ

Ardından odalarda didik didik aramaya yapan polis, çantaların içerisine gizlenmiş yaklaşık 55 kilogram "bonzai" diye tabir edilen sentetik uyuşturucu madde ele geçirmişti. Baskın esnasında evde bulunan Taner B. (18) ise çatıya çıkarak kaçtı. Bunun üzerine peşine düşen Kağıthane Devriye Ekipler Amirliği görevlileri, şahsı sokakta kıskıvrak yakalamıştı. Ancak Mesut D. yakalanamamıştı. Aramaların tamamlanmasının ardından evdeki G.A. (17), Ahmet Kadir G. (19) ve Medine Ç. (21) polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.

KAĞITHANE POLİSİ "ÇAKİ" LAKAPLI TORBACIYI YAKALADI

Olayla ilgili çalışmalarına devam eden Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, dün akşam saatlerinde Mesut D.'nin Yahya Kemal Mahallesi'nde bir evde Seymen S. ile uyuşturucu satışı yaptığını tespit etti. Bunun üzerine polis ekipleri, eve operasyon düzenledi. Operasyonda "Çaki" lakaplı Mesut D. ile birlikte Seymen S. (19), D.'nin kardeşi Bulut D. (27) ve Tarık D. (22) de kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda ise yaklaşık 1 kilogram bonzai, ruhsatsız silah ve mermi, hassas terazi ve 2 bin 850 lira ile 3 adet cep telefonu ele geçirildi.

YAKINININ 12 YIL 6 AY HAPİS CEZASI ÇIKTI

Emniyete götürülen şahıslardan Tarık D.'nin "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan arandığı ve 12 yıl 6 ay kesilmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı. Öte yandan Mesut D.'nin bir işyerini motosikletle seyrederken kurşunladığı anlar da kameralara yansıdı.

(Doğan Can Cesur/İHA)

İstanbul'da evinde 55 kilogram bonzai bulunan Çaki lakaplı zehir taciri yakalandı

İstanbul'da evinde 55 kilogram bonzai bulunan Çaki lakaplı zehir taciri yakalandı

İstanbul'da evinde 55 kilogram bonzai bulunan Çaki lakaplı zehir taciri yakalandı

İstanbul'da evinde 55 kilogram bonzai bulunan Çaki lakaplı zehir taciri yakalandı

İstanbul'da evinde 55 kilogram bonzai bulunan Çaki lakaplı zehir taciri yakalandı

İstanbul'da evinde 55 kilogram bonzai bulunan Çaki lakaplı zehir taciri yakalandı

İstanbul'da evinde 55 kilogram bonzai bulunan Çaki lakaplı zehir taciri yakalandı

İstanbul'da evinde 55 kilogram bonzai bulunan Çaki lakaplı zehir taciri yakalandı

İstanbul'da evinde 55 kilogram bonzai bulunan Çaki lakaplı zehir taciri yakalandı

İstanbul'da evinde 55 kilogram bonzai bulunan Çaki lakaplı zehir taciri yakalandı

İstanbul'da evinde 55 kilogram bonzai bulunan Çaki lakaplı zehir taciri yakalandı

İstanbul'da evinde 55 kilogram bonzai bulunan Çaki lakaplı zehir taciri yakalandı

İstanbul'da evinde 55 kilogram bonzai bulunan Çaki lakaplı zehir taciri yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Vakalar arttı, Vali Yerlikaya İstanbul'daki aşılanma oranlarını paylaştı! İşte son durum

Vakalar arttı, Vali Yerlikaya İstanbul'daki aşılanma oranlarını paylaştı! İşte son durum

 İBB binası önünde ölü köpek protestosu! Cansız bedeni yere bırakıp isyan etti

İBB binası önünde ölü köpek protestosu! Cansız bedeni yere bırakıp isyan etti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Numan Kurtulmuş Oğuzhan Asiltürk Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Tarkan Müge Anlı Demet Akalın Amelia Hamlin
Spor Cristiano Caner Erkin Burak Yılmaz Sergio Perez Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Cengiz Ergün
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: İstanbul'da evinde 55 kilogram bonzai bulunan 'Çaki' lakaplı zehir taciri yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.10.2021 14:31:42. #1.17#